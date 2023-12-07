بري دعا الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 11 كانون الاول 2023