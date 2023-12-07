العفو الدولية: استهداف سيارة "الجزيرة" في 13 أكتوبر "تشرين الاول" يرجح أن يكون بصاروخ موجه ما تسبب باشتعال النيران فيها

سامي ابو زهري لـ"الجديد" : ما جرى من عملية قتل لا يمكن ان يكون بصاروخ محدود وانما عملية استهداف كبيرة وتمت بعد عملية تهديد متواصل للعدو الاسرائيلي لادارة مستشفى الأهلي المعمداني وغيره من المستشفيات