عاجل
حزب الله ينعي الشهيد عماد محمد الرشعيني من مدينة الهرمل في البقاع
حزب الله ينعي الشهيد عماد محمد الرشعيني من مدينة الهرمل في البقاع
مراسلة الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا
مراسلة الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:26
سحر مندور : اسرائيل قتـ لت عصام عبد الله وسنطالب بالمحاسبة وسنبقي القضية بعواصم القرار وسنتابعها
03:22
وزارة الصحة: التحقيق في أسباب عشرات الحالات المرضية في الجاهلية وفحوص للغذاء والمياه
02:20
التهمتها النيران اثناء علاجها بالطب البديل ... هذا ما حصل مع عارضة ازياء تايلاندية
02:14
“ميتا” تبدأ التشفير التام للرسائل على "فايسبوك" و"ماسنجر"
14:26
بالعبرية "الجنود فحّموا" رسالة وصورة من القسام إلى الإسرائيلي!
محليات
مراسلة #الجديد : وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط برفقة نواب من الكتلة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
2023-12-07 | 04:45
A-
A+
مراسلة #الجديد : وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط برفقة نواب من الكتلة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
مقالات ذات صلة
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ #الجديد : اللقاء المرتقب اليوم في البترون بين رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يأتي في سياق تواصل جنبلاط مع مختلف القوى السياسية ومنها الوطني الحر
مراسلة "الجديد": وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
مراسلة #الجديد : وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط برفقة نواب من الكتلة إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
محليات
#الجديد
الحزب
التقدمي
الاشتراكي
النائب
تيمور
جنبلاط
برفقة
الكتلة
التينة
للقاء
الرئيس
العودة الى الأعلى
النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: الاتجاه للتمديد لقائد الجيش عبر تعديل قانون الدفاع في مجلس النواب
هيومن رايتس ووتش: يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب
اقرأ ايضا في محليات
09:02
حزب الله ينعي الشهيد عماد محمد الرشعيني من مدينة الهرمل في البقاع
09:02
حزب الله ينعي الشهيد عماد محمد الرشعيني من مدينة الهرمل في البقاع
08:58
مراسلة الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا
08:58
مراسلة الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا
08:49
وزارة الخارجية تندد بقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة
08:49
وزارة الخارجية تندد بقرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مستوطنة جديدة على أراض في القدس الشرقية المحتلة
يحدث الآن
محليات
09:02
حزب الله ينعي الشهيد عماد محمد الرشعيني من مدينة الهرمل في البقاع
كرة القدم
09:02
تايلور سويفت تتآمر على النادي الفرنسي العريق
محليات
08:58
مراسلة الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:58
مراسلة الجديد: القصف المدفعي للعدو الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدات الضهيرة ويارين والجبين وطيرحرفا
2023-12-05
بعد قتـ له صديقه استمر بسحب معاشه التقاعدي نحو 4 سنوات .. وكاميرا البنك كشفته
14:26
بالعبرية "الجنود فحّموا" رسالة وصورة من القسام إلى الإسرائيلي!
2023-12-05
وسائل اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة و المستوطنات المحيطة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
2023-12-04
شقيق نور الغندور يلفت الأنظار بجماله ومتابعة تطلب الزواج منه
2023-10-11
غارات إسرائيلية على مناطق في شرق حي التفاح بمدينة غزة
بالفيديو
بالفيديو
06:26
سحر مندور : اسرائيل قتـ لت عصام عبد الله وسنطالب بالمحاسبة وسنبقي القضية بعواصم القرار وسنتابعها
05:49
الراعي من مطرانية صور : نعلن تضامننا مع اخواتنا الفلسطييين وقضيتهم لم تمت والحل يكون بالدولتين
05:42
وفد من كلتة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط التقت الرئيس نبيه بري في عين التينة ... لمتابعة الاجواء مباشرة :
05:32
الاحتلال يواصل عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية الحدودية ... لمتابعة آخر المستجدات الميدانية مباشرة:
04:11
منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووكالة "رويترز" تكشف نتائج التحقيقات في الهجوم الاسرائيلي على الصحافيين بمحيط علما الشعب... للمتابعة مباشرة:
03:40
وصول البطريرك الراعي في هذه الاثناء الى مطرانية صور المارونية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
14:26
بالعبرية "الجنود فحّموا" رسالة وصورة من القسام إلى الإسرائيلي!
عربي و دولي
14:26
بالعبرية "الجنود فحّموا" رسالة وصورة من القسام إلى الإسرائيلي!
عربي و دولي
14:10
هيئة البث الإسرائيلية: حوالي 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في اعينهم وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك الدائرة في غزة
عربي و دولي
14:10
هيئة البث الإسرائيلية: حوالي 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في اعينهم وبعضهم أصيب بالعمى خلال المعارك الدائرة في غزة
عربي و دولي
10:47
غالانت: سنبعد حزب الله إلى ما وراء الليطاني بترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري
عربي و دولي
10:47
غالانت: سنبعد حزب الله إلى ما وراء الليطاني بترتيب سياسي دولي أو تحرك عسكري
محليات
09:54
نضال السبع يكشف ما حصل بين لودريان وباسيل: مرجع كبير قال "لا فرنجية لا رئاسة".. وموقف أميركي صادم
محليات
09:54
نضال السبع يكشف ما حصل بين لودريان وباسيل: مرجع كبير قال "لا فرنجية لا رئاسة".. وموقف أميركي صادم
خاص الجديد
13:54
جوزيف أبو فاضل يرفض الجلوس على كرسي الإعتراف وعلاقة مؤثرة بين مروة الأطرش ووالدها .. إعترافات مع ريتا بعد قليل على الجديد
خاص الجديد
13:54
جوزيف أبو فاضل يرفض الجلوس على كرسي الإعتراف وعلاقة مؤثرة بين مروة الأطرش ووالدها .. إعترافات مع ريتا بعد قليل على الجديد
محليات
10:47
وفد حزب الله الذي وصل إلى كليمنصو منذ قليل يضم المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا
محليات
10:47
وفد حزب الله الذي وصل إلى كليمنصو منذ قليل يضم المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023