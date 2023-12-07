حزب الله ينعى 3 شهداء ويعلن إستهداف مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.

وصدر عن الحزب التالي:

"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم ‏الخميس 7-12-2023 موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم ‏الخميس 7-12-2023 موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة ‏مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم ‏الخميس 7-12-2023 موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا ( قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر ‏يوم الخميس 7-12-2023 ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة.

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 وأثناء قيام ‏جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع ‏الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين. ‏‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء ‏يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

في السياق، صدر عن حزب الله البيانات التالية:

"- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني "أبو الفضل" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حاتم علي جعفر "كاظم" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى علي درويش "مجتبى" من بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".