حزب الله ينعى 3 شهداء ويعلن إستهداف مواقع وتجمعات لجيش العدو الإسرائيلي
أعلن حزب الله، اليوم الخميس، عن سلسلة من العمليات الجديدة ضد مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.
وصدر عن الحزب التالي:
"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 7-12-2023 موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الخميس 7-12-2023 موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ظهر يوم الخميس 7-12-2023 موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:05 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 7-12-2023 ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء يوم الخميس 7-12-2023 وأثناء قيام جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:24) من مساء يوم الخميس 7-12-2023 موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
في السياق، صدر عن حزب الله البيانات التالية:
"- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عماد محمد الرشعيني "أبو الفضل" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حاتم علي جعفر "كاظم" من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى علي درويش "مجتبى" من بلدة المجادل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".