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محليات

عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصاً لحيازته كمية من المخدّرات وتضبط دراجة آلية مسروقة

2023-12-07 | 11:33
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عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصاً لحيازته كمية من المخدّرات وتضبط دراجة آلية مسروقة
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصاً لحيازته كمية من المخدّرات وتضبط دراجة آلية مسروقة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

"بتاريخ 3-12-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، المدعو:
إ. أ. (مواليد عام 1979، لبناني)
وذلك على متن فان لنقل الركاب.
بتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط دراجة نوع "سويت" لون أسود، كمية من مادة حشيشة الكيف، /116/ حبة كبتاغون، /8/ حبات ترامادول، /4/ حبات لون أحمر مجهولة النوع، ورق لف سجائر.
باستماعه، اعترف ان الدراجة الآلية مسروقة.
أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصاً لحيازته كمية من المخدّرات وتضبط دراجة آلية مسروقة

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

حاجز ضهر البيدر

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