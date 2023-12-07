عناصر حاجز ضهر البيدر توقف شخصاً لحيازته كمية من المخدّرات وتضبط دراجة آلية مسروقة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

"بتاريخ 3-12-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، المدعو:

إ. أ. (مواليد عام 1979، لبناني)

وذلك على متن فان لنقل الركاب.

بتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط دراجة نوع "سويت" لون أسود، كمية من مادة حشيشة الكيف، /116/ حبة كبتاغون، /8/ حبات ترامادول، /4/ حبات لون أحمر مجهولة النوع، ورق لف سجائر.

باستماعه، اعترف ان الدراجة الآلية مسروقة.

أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".