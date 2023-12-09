رفيق نصـ ر الله: "الحزب ما رح يزعل التيار الوطني الحر"

رئيس تحرير موقع "الكلمة اونلاين" سيمون أبو فاضل لـ #الجديد: حزب الله لم يكن بحالة إستعداد للحرب وعملية 7 تشرين بما حققته من خرق نوعي لم تكن نظيفة من ناحية قتل المدنيين وبالتالي هذا ما دفع الحزب لعدم الدخول في الحرب