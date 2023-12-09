المتحدث باسم جيش العدو: مقاتلاتنا شنت هجوما على الأراضي اللبنانية استهدفت خلاله مواقع لحزب الله

علمت "الشرق الأوسط" من مصادر لبنانية رسمية، أنّ "الوفد الفرنسي المؤلف من وزارتي الخارجية والدفاع، حضر إلى بيروت قادماً من تل أبيب، وفي جعبته بند وحيد يتعلق باستعداده القيام بما هو مطلوب منه للتوصّل إلى آلية لتطبيق القرار 1701، لاستيعاب التأزم العسكري على الحدود في ضوء ما سمعه من المسؤولين في إسرائيل، ومن بينهم وزير دفاعها يواف غالانت، بأنه سيعيد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استناداً لما نص عليه القرا؛ وفي حال أن التسوية لم تسمح بذلك سيتحرك عسكرياً لإبعاده عن الحدود".



