الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:08
فيديو "ولعت" لمقاتل سرايا القدس يشغل العالم ويتصدر الترند...
03:17
أزمة ستاربكس... و"خسارة 11 مليار دولار" ما القصة؟
2023-12-09
أمطار برق ورعد... كيف سيكون طقس الأحد وبداية الأسبوع؟
2023-12-09
خلع الحذاء عند الباب... ثقافة أم خطر على الصحة؟
2023-12-09
ليالي تل ابيب الساخنة مستمرة... وطلب من أهالي الآسرى الإسرائيليين لنتنياهو!
محليات
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنهى جولته في طرابلس .. لمتابعة البث المباشر:
2023-12-10 | 10:39
A-
A+
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنهى جولته في طرابلس .. لمتابعة البث المباشر:
مقالات ذات صلة
من طرابلس... الجديد تواكب زيارة رئيس الوطني الحر جبران باسيل للمدينة
باسيل من طرابلس: التعاون يبني أما العمل على إفشال الآخر فيدمر
باسيل ختم جولته الطرابلسية قبل افتتاح شارع "مينو" في منزل النائب السابق مصباح الأحدب
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أنهى جولته في طرابلس .. لمتابعة البث المباشر:
محليات
طرابلس
جبران باسيل
العودة الى الأعلى
ماذا جاء في أسرار الصحف ليوم الأحد 10 كانون الأول 2023
أمطار برق ورعد... كيف سيكون طقس الأحد وبداية الأسبوع؟
اقرأ ايضا في محليات
15:24
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية
15:24
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية
15:16
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: الخروقات دائماً آتية من قبل الجانب الاسرائيلي وليس من قبل اللبناني ومستعدون للالتزام التام بالقرار 1701
15:16
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: الخروقات دائماً آتية من قبل الجانب الاسرائيلي وليس من قبل اللبناني ومستعدون للالتزام التام بالقرار 1701
15:13
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
15:13
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
يحدث الآن
خاص الجديد
15:24
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: سنساعد اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم وبحسب معلومات الامم المتحدة أن 90% من الشعب السوري هم تحت خط الفقر وأبلغنا الاوروبيين ضرورة مساعدتهم في الاراضي السورية
خاص الجديد
15:16
عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: الخروقات دائماً آتية من قبل الجانب الاسرائيلي وليس من قبل اللبناني ومستعدون للالتزام التام بالقرار 1701
خاص الجديد
15:13
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-10-28
اجراءات احترازية في مطارِ بيروت الدولي.. لمتابعة التفاصيل مباشرة:
02:54
مصر... الإنتخابات الرئاسية انطلقت والمصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع
2023-12-04
حزب الله: إستهدفنا قوة مشاة إسرائيلية في كرم التفاح شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة
2023-11-15
بوحبيب عقب لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: التهديدات الاسرائيلية تشكل خرقاً فاضحاً للقرار 1701
13:17
مصرف لبنان يعلن اقفال ابوابه التزامًا منه بالدعوة العالمية للتضامن مع غزة
2023-11-28
ميقاتي إجتمع مع رئيس هيئة مراقبة الهدنة والتقى وزيري الإقتصاد والعدل ونواباً.. إليكم التفاصيل
بالفيديو
بالفيديو
14:39
جان عزيز : متى انتهت حرب غزة ذاهبون الى تسوية وهذه التسوية ستشمل جنوب لبنان
14:32
حسين ايوب : الحكومة اللبنانية اول حكومة عربية دعت الى الاضراب غدا دعما لوقف الحرب في غزة
14:18
مقدمة و هلق شو
13:08
نشرة الطقس المسائية 10-12-2023
13:06
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2023
12:30
كيف تبدو الاجواء الميلادية في البترون؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:30
بالفيديو - المنزل الذي استهدفه العدو الإسرائيلي في بلدة عيترون
محليات
08:30
بالفيديو - المنزل الذي استهدفه العدو الإسرائيلي في بلدة عيترون
محليات
04:37
رضوان عقيل: مسؤول لبناني تلقى من كبار المسؤولين في البنتاغون رسالة عن الحزب هذه فحواها
محليات
04:37
رضوان عقيل: مسؤول لبناني تلقى من كبار المسؤولين في البنتاغون رسالة عن الحزب هذه فحواها
محليات
12:10
وزير التربية عباس الحلبي: إقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني
محليات
12:10
وزير التربية عباس الحلبي: إقفال المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني
محليات
04:53
بالفيديو - تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو مرتفع من الجنوب إلى أقصى الشمال في طرابلس وعكار
محليات
04:53
بالفيديو - تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو مرتفع من الجنوب إلى أقصى الشمال في طرابلس وعكار
عربي و دولي
03:00
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
عربي و دولي
03:00
إسرائيل تبلغ أمريكا وأوروبا بأنها ستوجه ضربات عسكرية لـ"أنصار الله"
منوعات
06:08
فيديو "ولعت" لمقاتل سرايا القدس يشغل العالم ويتصدر الترند...
منوعات
06:08
فيديو "ولعت" لمقاتل سرايا القدس يشغل العالم ويتصدر الترند...
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023