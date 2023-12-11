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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض فوق المنطقة الحدودية يترافق مع تحليق للمسيرات
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لبنان الرسمي مُلتزم بقرار الإضراب الشامل .. هذا هو المشهد في بعض المناطق .. .. لمتابعة البث المباشر:
2023-12-11 | 05:32
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لبنان الرسمي مُلتزم بقرار الإضراب الشامل .. هذا هو المشهد في بعض المناطق .. .. لمتابعة البث المباشر:
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الاضراب الشامل
جنوب لبنان
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هكذا يبدو مشهد التضامن مع غزة في مخيم برج البراجنة .. لمتابعة البث المباشر:
هكذا يبدو المشهد في مناطق الحدود الجنوبية .. لمتابعة البث المباشر:
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