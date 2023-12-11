اجتماع لهئية مكتب مجلس النواب في عين التينة .. لمتابعة البث المباشر:

معلومات "الجديد": لا يزال الغموض يلف حل أزمة قيادة الجيش وتتراوح الحلول بين اقتراح قانون صادر عن مجلس النواب أو مشروع قانون صادر عن الحكومة أو أي إجراء في مجلس الوزراء لكن باسيل لا يزال رافضا للاقتراح