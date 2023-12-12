بلال عبدالله : ننتظر جلسة الخميس.. والعقد اليوم سياسية

الخبير القانوني المحامي سعيد مالك لـ #الجديد: نحن اليوم أمام حكومة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق في القضايا الإدارية والعادية ولا يحق لها التعامل مع موضوع التعيينات حتى لو توسّعت مروحة نشاطاتها