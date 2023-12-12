جلسة للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: موقفنا من التشريع ثابت ونتشاور داخلياً ومع قوى المعارضة وتفاجئنا بخبر إحتمال عقد جلسة لمجلس الوزراء لإصدار مرسوم تمديد لقائد الجيش وهو قابل قطعاً للطعن