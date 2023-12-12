الصحافي وجدي العريضي لـ #هنا_بيروت: لا يمكن أن يأتي أي رئيس للجمهورية من دون توافق عربي ودولي وأمس الأول قال لي مسؤول سعودي "اننا لا نضع فيتو على أي اسم وتحديداً سليمان فرنجية"