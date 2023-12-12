وجدي العريضي لـ #هنا_بيروت: هل هناك نية للثنائي الشيعي بالتمديد لقائد الجيش عندما نرى هكذا جدول أعمال في مجلس النواب؟

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، عشية مشاركة رئيس الحكومة في"المنتدى العالمي للاجئين" الذي بفتتح اعماله غدا الاربعاء والقائه كلمة في المنتدى.

شارك في الاجتماع بين رئيس الحكومة وغراندي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.