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محليات

القصف الاسرائيلي يستمر على الحدود الجنوبية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة وحزب الله يستهدف عدداً من مواقع جيش العدو ... لمتابعة التفاصيل مباشرة:

2023-12-12 | 10:32
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القصف الاسرائيلي يستمر على الحدود الجنوبية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة وحزب الله يستهدف عدداً من مواقع جيش العدو ... لمتابعة التفاصيل مباشرة:

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القصف الاسرائيلي يستمر على الحدود الجنوبية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة وحزب الله يستهدف عدداً من مواقع جيش العدو ... لمتابعة التفاصيل مباشرة:

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هذا ما جاء في أسرار الصحف؟
#سيمون_ابو_فاضل لـ #معاً_أقوى : حزب الله سيتراجع رغما عنه عن جنوب الليطاني وهناك ضغط دولي بإتجاه هذا الأمر

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ميقاتي خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: نشجع المفوضية على تحويل دعمها للنازحين السوريين عبر مشاريع تحفيزية في بلدهم تشجعهم على العودة
12:37

ميقاتي خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: نشجع المفوضية على تحويل دعمها للنازحين السوريين عبر مشاريع تحفيزية في بلدهم تشجعهم على العودة

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، عشية مشاركة رئيس الحكومة في"المنتدى العالمي للاجئين" الذي بفتتح اعماله غدا الاربعاء والقائه كلمة في المنتدى.
شارك في الاجتماع بين رئيس الحكومة وغراندي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

12:37

ميقاتي خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: نشجع المفوضية على تحويل دعمها للنازحين السوريين عبر مشاريع تحفيزية في بلدهم تشجعهم على العودة

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، عشية مشاركة رئيس الحكومة في"المنتدى العالمي للاجئين" الذي بفتتح اعماله غدا الاربعاء والقائه كلمة في المنتدى.
شارك في الاجتماع بين رئيس الحكومة وغراندي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

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12:19

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كتلة "اللقاء الديمقراطي": لعدم استهداف المؤسسة العسكرية بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الاسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان

12:19

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كتلة "اللقاء الديمقراطي": لعدم استهداف المؤسسة العسكرية بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الاسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان

اللقاء الديمقراطي: للتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري
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12:15

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كتلة "اللقاء الديمقراطي": للتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري

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