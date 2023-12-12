القصف الاسرائيلي يستمر على الحدود الجنوبية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة وحزب الله يستهدف عدداً من مواقع جيش العدو ... لمتابعة التفاصيل مباشرة:

عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقرّ الأمم المتّحدة في جنيف، عشية مشاركة رئيس الحكومة في"المنتدى العالمي للاجئين" الذي بفتتح اعماله غدا الاربعاء والقائه كلمة في المنتدى.شارك في الاجتماع بين رئيس الحكومة وغراندي، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفيرة لبنان في سويسرا رلى نور الدين وسفير لبنان لدى الامم المتحدة في جنيف سليم بدورة ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
كتلة "اللقاء الديمقراطي": لعدم استهداف المؤسسة العسكرية بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا لا سيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الاسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان
كتلة "اللقاء الديمقراطي": للتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري