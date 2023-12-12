بالفيديو - استهداف نقطتي تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية

استهداف نقطتي تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية pic.twitter.com/3s3pCBjUTn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 12, 2023
استهداف نقطتي تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية pic.twitter.com/3s3pCBjUTn
النائب رازي الحاج لـ #الجديد: القوات اللبنانية لن تقبل إطلاقاً بتمرير أي "خدعة" في ملف قيادة الجيش وفي حال لم تكن الأجواء مريحة حتى ساعات ما بعد ظهر غد فسنكون أمام خطوات تصعيدية
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