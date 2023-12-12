بالفيديو - استهداف نقطتي تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية

النائب رازي الحاج لـ #الجديد: القوات اللبنانية لن تقبل إطلاقاً بتمرير أي "خدعة" في ملف قيادة الجيش وفي حال لم تكن الأجواء مريحة حتى ساعات ما بعد ظهر غد فسنكون أمام خطوات تصعيدية