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وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش
جعجع: الرئيس بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش
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معلومات #الجديد : حركة دبلوماسية مكثفة تشهدها الكواليس السياسية للمطالبة بعدم افراغ قيادة المؤسسة العسكرية والتمديد لقائد الجيش جوزيف عون
2023-12-13 | 07:31
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معلومات #الجديد : حركة دبلوماسية مكثفة تشهدها الكواليس السياسية للمطالبة بعدم افراغ قيادة المؤسسة العسكرية والتمديد لقائد الجيش جوزيف عون
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