غسان ريفي : الحرب على القطاع أعادت إحياء القضية الفلسطينية

الصحافية راغدة درغام لـ"الجديد": هناك تباين واختلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا في اللجنة الخماسية حول لبنان ولم يصدر بيان عن اللقاء الذي دعت اليه فرنسا في مقر البعثة الفرنسية بالامم المتحدة