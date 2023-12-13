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وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
وصول السفير السعودي وليد بخاري إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
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سمير جعجع: الجيش ليس مؤسّسة كباقي المؤسسات بل دوره أساسي ومحوري وضروري جداً في هذه المرحلة وتصوّروا البلد من دون إستقرار أمني
2023-12-13 | 09:29
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سمير جعجع: الجيش ليس مؤسّسة كباقي المؤسسات بل دوره أساسي ومحوري وضروري جداً في هذه المرحلة وتصوّروا البلد من دون إستقرار أمني
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