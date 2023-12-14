مراسلة #الجديد": اكتمال النصاب في قاعة مجلس النواب ونواب القوات اللبنانية يشاركون في الجلسة التشريعية

منح ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، الوسام الملكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا رئيس "مؤسسة عامل الدولية" ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية، تكريمًا لمسيرته المكرسة للعمل الإنساني، على مستوى لبنان والعالم، وبناء جسور السلام بين مختلف مكونات المجتمع، ونقل تجربة "عامل" إلى الغرب، في سبيل بناء عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية.



تم تقليد الوسام للدكتور كامل مهنا، بتاريخ 11 ديسمير/ كانون الأول 2023، في مبنى سفارة بلجيكا في بيروت من خلال السفير البلجيكي السيد كون فيرفاك، مُكلفًا باسم وزير خارجية بلجيكا، وذلك خلال حفل رسمي شهد تكريم مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والريادية اللبنانية، مُنحت هذا الوسام تكريمًا لمساهماتها في مجالات التنمية والريادة والعمل المدني البنائي على صعيد لبنان والعالم.