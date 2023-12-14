ريشار قومجيان : دعوة الرئيس نجيب ميقاتي لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً تثير الريبة

CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل

CNN: توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو وسط شعور بايدن بالثمن السياسي لوقوفه إلى جانب إسرائيل