الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

مراسلة #الجديد : تكتل "لبنان القوي" يقاطع الجلسة التشريعية و نواب كتلة تجدد يجلسون على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس

2023-12-14 | 04:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسلة #الجديد : تكتل &quot;لبنان القوي&quot; يقاطع الجلسة التشريعية و نواب كتلة تجدد يجلسون على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس
مراسلة #الجديد : تكتل "لبنان القوي" يقاطع الجلسة التشريعية و نواب كتلة تجدد يجلسون على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس

مقالات ذات صلة
مراسلة #الجديد : تكتل "لبنان القوي" يقاطع الجلسة التشريعية و نواب كتلة تجدد يجلسون على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس

محليات

#الجديد

"لبنان

القوي"

يقاطع

الجلسة

التشريعية

يجلسون

مقاعد

الصحافيين

المجلس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل #الجديد : طيران العدو الاسرائيلي ينفذ غارتين على منطقة الغابة وقصف مدفعي على منطقة السهل عند الاطراف الجنوبية بين بلدتي عيترون ومارون وقصف مدفعي يستهدف الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.
مراسلة #الجديد : الجلسة التشريعية استهلت بسؤال وجهه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري: سنكمل بالتشريع حتى لو اقرت الحكومة تأجيل التسريح؟.. وبري يجيبه : "بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة"

اقرأ ايضا في محليات

الوسام الملكي البلجيكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا
08:04

الوسام الملكي البلجيكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا

منح ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، الوسام الملكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا رئيس "مؤسسة عامل الدولية" ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية، تكريمًا لمسيرته المكرسة للعمل الإنساني، على مستوى لبنان والعالم، وبناء جسور السلام بين مختلف مكونات المجتمع، ونقل تجربة "عامل" إلى الغرب، في سبيل بناء عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية.

تم تقليد الوسام للدكتور كامل مهنا، بتاريخ 11 ديسمير/ كانون الأول 2023، في مبنى سفارة بلجيكا في بيروت من خلال السفير البلجيكي السيد كون فيرفاك، مُكلفًا باسم وزير خارجية بلجيكا، وذلك خلال حفل رسمي شهد تكريم مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والريادية اللبنانية، مُنحت هذا الوسام تكريمًا لمساهماتها في مجالات التنمية والريادة والعمل المدني البنائي على صعيد لبنان والعالم.

08:04

الوسام الملكي البلجيكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا

منح ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، الوسام الملكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا رئيس "مؤسسة عامل الدولية" ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية، تكريمًا لمسيرته المكرسة للعمل الإنساني، على مستوى لبنان والعالم، وبناء جسور السلام بين مختلف مكونات المجتمع، ونقل تجربة "عامل" إلى الغرب، في سبيل بناء عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية.

تم تقليد الوسام للدكتور كامل مهنا، بتاريخ 11 ديسمير/ كانون الأول 2023، في مبنى سفارة بلجيكا في بيروت من خلال السفير البلجيكي السيد كون فيرفاك، مُكلفًا باسم وزير خارجية بلجيكا، وذلك خلال حفل رسمي شهد تكريم مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والريادية اللبنانية، مُنحت هذا الوسام تكريمًا لمساهماتها في مجالات التنمية والريادة والعمل المدني البنائي على صعيد لبنان والعالم.

آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية
Play
07:23
Play

آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

07:23

آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023