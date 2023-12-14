"موديز" تُثبّت تصنيف لبنان عند C: نظرة مستقبلية مستقرّة

اشارت وكالة التصنيف "موديز" الى "تثبت تصنيف لبنان عند C، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة"، بحسب وكالة "رويترز".

واوضحت في تقريرها، ان "التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس لتوقعاتها بأن يظل التصنيف عند "C" في المستقبل المنظور".



واعتبرت ان "استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد".



ولفتت الى ان "تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في صراع إسرائيل وحماس سيبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة".