بوحبيب خلال مشاركته في جنيف بالحلقة الحوارية حول تقاسم مسؤوليات واعباء النزوح لمنطقة الشرق الاوسط: النزوح السوري يعود لاسباب اقتصادية نظراً لصعوبة الظروف الحالية في سوريا

ويربيرغ لـ "الجديد": يجب البحث عن حل لأزمة النزوح السوري والولايات المتحدة لا تعتبر أن الظروف اليوم مؤاتية لعودتهم إلى بلادهم لكنها لا تقبل بالاوضاع الراهنة في لبنان