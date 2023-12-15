في السراي الحكومي من المقرر ان تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في هذه الاثناء.. كيف تبدو الاجواء؟... لمتابعة البث المباشر:

في السراي الحكومي من المقررا تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في هذه الاثناء.. كيف تبدو الاجواء؟... لمتابعة البث المباشر: