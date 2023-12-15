الجديد تواكب آخر المستجدات والتطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:

قبلان قبلان تعليقاً على جولة باسيل أمس وعقب لقائه الرئيس بري اليوم: نؤيد كل حراك داخلي يؤمن سلامة واستقرار لبنان ونحن مع إعادة انتظام المؤسسات وهذا لن يتحقق إلا باجتماع الحكومة