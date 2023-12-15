تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الى التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم إلى الساعة ٩:٣٠ من صباح نهار الثلاثاء المُقبل الواقع فيه ٢٠٢٣/١٢/١٩.