تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الى التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم إلى الساعة ٩:٣٠ من صباح نهار الثلاثاء المُقبل الواقع فيه ٢٠٢٣/١٢/١٩.
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان انه "بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرر رئيس مجلس الوزراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في الساعة ١٢:٣٠ إلى الساعة ٩:٣٠ من صباح نهار الثلاثاء المُقبل الواقع فيه ٢٠٢٣/١٢/١٩".