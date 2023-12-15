مراسل #الجديد: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات "كريات شمونه" و"مرجليوت" و"مسكاف عام" بإصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وانفجار صواريخ إعتراضية في أجواء العديسة وكفركلا