مراسلة #الجديد : دخول النائبين سامي الجميل وسليم الصايغ وبعض نواب التغيير الى الهيئة العامة وفقا لحاجة اكتمال النصاب

مراسلة #الجديد: خروج نواب حزب الله من قاعة مجلس النواب ودخول نواب التغيير و كتلة تجدد وعندما تبين ان النصاب عاد للإكتمال خرج نواب التغيير من الهيئة العامة وبقي نواب تجدد داخلها