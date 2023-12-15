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سامي الجميّل: جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته
2023-12-15 | 09:29
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سامي الجميّل: جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته
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مصادر #الجديد : نصاب الجلسة الحكومية مؤمن بعد أن توصل حزب الله الى تسوية مع النائب جبران باسيل بأن يحضر وزراء الحزب من دون التصويت على تأجيل التسريح الذي يعد بمثابة قرار عادي لا مرسوم ويتطلب فقط أكثرية الحضور لا الثلثين
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سامي الجميّل: جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته
محليات
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