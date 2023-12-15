بري : كل اللبنانيين من دون إستثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد

قال الرئيس نبيه بري قبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء والمقدم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره: كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يوما واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ .