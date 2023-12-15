النائب أحمد الخير من مجلس النواب: في ظل الشغور بالرئاسة الأولى ولعدم تمدّد الشغور الى المؤسسات العسكرية والامنية تقدمنا بإقتراح قانون واليوم تم تبنّيه وهذا اليوم هو انتصار لكل اللبنانيين وهناك مصلحة وطنية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية العسكرية