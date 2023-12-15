النائب فيصل كرامي من مجلس النواب: لسنا مع التمديد لاشخاص لكن التمديد للاجهزة الامنية هو للحفاظ على الاستقرار والامن في البلد وكلنا لبنانيون و"ما حدا بزايد على حدا"