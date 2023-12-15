النائب جورج عدوان من مجلس النواب: تكتل "الجمهورية القوية" خاض معركة التمديد لقائد الجيش من أجل الأمن والاستقرار في لبنان ولم نتدّخل بالتشريع وحضرنا لأنّ الجيش كان في خطر