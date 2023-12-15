بو صعب: التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسركية وفي البلد والقانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري