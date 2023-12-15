بوحبيب التقى نظيرته الألمانية: ندعو لسلة متكاملة لتطبيق القرار 1701.. والنزوح بدأ يهدد أوروبا

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، في برلين، نظيرته الألمانية أنلينا بربوك، في حضور سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب.

وعلى الأثر، شكر بوحبيب لـ "السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل"، وقال: "ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار ١٧٠١، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية".