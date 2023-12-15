بالفيديو - إطلاق مفرقعات نارية في زحلة إحتفالاً بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون

في #زحلة.. إطلاق مفرقعات نارية إحتفالاً بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون pic.twitter.com/tqskpewLpd
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 15, 2023
في #زحلة.. إطلاق مفرقعات نارية إحتفالاً بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون pic.twitter.com/tqskpewLpd
قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأجيل زيارة مقررة إلى لبنان، خلال الشهر الجاري، التي كان سيحتفل خلالها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأعياد الميلاد.
كتب اللواء عباس إبراهيم عيبر حسابه على منصة "اكس":
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل البيان التالي: