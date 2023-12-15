بالفيديو - إطلاق مفرقعات نارية في زحلة إحتفالاً بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون

قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تأجيل زيارة مقررة إلى لبنان، خلال الشهر الجاري، التي كان ‏سيحتفل خلالها مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأعياد الميلاد.‏