جعجع: ضميري مرتاح.. وما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا
علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش قادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، وقال: "ضميري مرتاح نسبيا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ويمكن أن أقول اجتزنا قطوعا، وما فعلناه ليس ضد أحد وجل ما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا".
ولفت إلى أن "البعض في لبنان يعتبرون أن الدنيا تدور حولهم، وإن حصل أمر ما فإما معهم أو ضدهم، وما قمنا به كان من أجل بلدنا".
وقال: "نحن كنا ولا نزال ضد التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، وإذا أراد الرئيس نبيه بري إكمال معروفه فعليه الدعوة لجلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
واعتبر جعجع أن "أمورا كثيرة فرطت في البلد بإستثناء مؤسسة الجيش وقوى الامن الداخلي وهمنا الأساسي أن تبقى المؤسسة ثابتة ومستمرة، وهذا ما دفعنا بالسير بالتمديد ونهنئ الجميع بهذا الانجاز".