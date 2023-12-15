جعجع: ضميري مرتاح.. وما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا

علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش قادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، وقال: "ضميري مرتاح نسبيا بعد التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، ويمكن أن أقول اجتزنا قطوعا، وما فعلناه ليس ضد أحد وجل ما قمنا به هو واجبنا تجاه بلدنا وجيشنا وأهلنا".