معلومات الجديد: موعد عودة كولونا الى بيروت سيكون في الساعات المقبلة

معلومات "الجديد": اجتماعات الرياض تأتي في توقيتها بعد الكلام الفرنسي الاخير تنسيقية حول المرحلة المقبلة ودليل على وحدة موقف اللجنة الخماسية. وعودة لودريان المرتقبة إلى بيروت في أواخر تشرين الاول المقب