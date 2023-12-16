علاء جليلاتي لـ #هنا_بيروت: نحن لا نأتمر بأوامر حزب الله بل نحن حلفاء بالعناوين العريضة ونقف الى جانبه في هذه الظروف لكن لا نتفق معه على جميع القضايا الداخلية