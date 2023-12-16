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علاء جليلاتي : لدى باسيل هواجس يجب تبديدها.. والتمديد لقائد الجيش ليس منفصلاً عن رئاسة الجمهورية
2023-12-16 | 08:39
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علاء جليلاتي : لدى باسيل هواجس يجب تبديدها.. والتمديد لقائد الجيش ليس منفصلاً عن رئاسة الجمهورية
علاء جليلاتي : لدى باسيل هواجس يجب تبديدها.. والتمديد لقائد الجيش ليس منفصلاً عن رئاسة الجمهورية
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