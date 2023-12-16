علاء جليلاتي عن الملف الرئاسي: الميدان في القطاع سينعكس في لبنان.. وهذا هو الحلّ للخروج من الشرنقة

علاء جليلاتي عن الملف الرئاسي: الميدان في القطاع سينعكس في لبنان.. وهذا هو الحلّ للخروج من الشرنقة



