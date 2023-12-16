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محليات

مراسل الجديد: استهداف بطائرة مسيرة لمنزل في بلدة حومين التحتا بالقرب من مستوصف الامام الصدر من جهة الوادي جهة رومين ولا اصابات

2023-12-16 | 14:34
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مراسل الجديد: استهداف بطائرة مسيرة لمنزل في بلدة حومين التحتا بالقرب من مستوصف الامام الصدر من جهة الوادي جهة رومين ولا اصابات
مراسل الجديد: استهداف بطائرة مسيرة لمنزل في بلدة حومين التحتا بالقرب من مستوصف الامام الصدر من جهة الوادي جهة رومين ولا اصابات
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مراسل الجديد: استهداف بطائرة مسيرة لمنزل في بلدة حومين التحتا بالقرب من مستوصف الامام الصدر من جهة الوادي جهة رومين ولا اصابات

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مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": فرنجية اعترض على تعيين رئيس للأركان
01:19

مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": فرنجية اعترض على تعيين رئيس للأركان

كشفت مصادر نيابية اصحيفة "الشرق الاوسط" أن مجلس النواب أنقذ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، واستعاض عنه بتشريع ما كان مطلوباً من الحكومة، الذي هو في الأساس من صلاحياتها، قالت إن الحكومة في هذه الحال تجنّبت الطعن بقرارها لو اتخذته لتأجيل تسريح العماد عون، وأعطت فرصة لتذليل الاعتراضات أمام تعيين رئيس للأركان، وربما يبقى الأهم تفاديه للإحراج ما لم يقترن قرار الحكومة بالتمديد للواء عثمان تحت ضغط عدد من النواب السنّة الذين شكّلوا بيضة القبّان لتأمين النصاب للجلسة التشريعية.


مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من فرنجية

01:19

مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": فرنجية اعترض على تعيين رئيس للأركان

كشفت مصادر نيابية اصحيفة "الشرق الاوسط" أن مجلس النواب أنقذ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، واستعاض عنه بتشريع ما كان مطلوباً من الحكومة، الذي هو في الأساس من صلاحياتها، قالت إن الحكومة في هذه الحال تجنّبت الطعن بقرارها لو اتخذته لتأجيل تسريح العماد عون، وأعطت فرصة لتذليل الاعتراضات أمام تعيين رئيس للأركان، وربما يبقى الأهم تفاديه للإحراج ما لم يقترن قرار الحكومة بالتمديد للواء عثمان تحت ضغط عدد من النواب السنّة الذين شكّلوا بيضة القبّان لتأمين النصاب للجلسة التشريعية.


مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط": تعيين رئيس للأركان قوبل باعتراض من فرنجية

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