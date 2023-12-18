حسن الدر لـ #الجديد: جبران باسيل مقتنع أن معركة رفض التمديد لقائد الجيش خاسرة ومواقفه اليوم تحت سقف تصعيده السابق

الوزير السابق زياد بارود لـ #الجديد: إمكانية الطعن لا تعني بالضرورة قبوله وفي موضوع التمديد لقائد الجيش ستثار غالباً قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول إنه إذا إنقضت مهلة الطعن (15 يوماً) يعتبر القانون نافذاً والطعن هو الذي يُردّ