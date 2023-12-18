هادي أبو الحسن : الإتصالات بشأن تعيين رئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري لم تنضج

أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن لـ #الجديد: الإتصالات بشأن تعيين رئيس الأركان في الجيش وأعضاء المجلس العسكري لم تنضج وندعو الجميع الى العمل على هذا الموضوع لأنه مطلب وطني ولا مكان فيه للحسابات الضيقة