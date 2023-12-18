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طارق متري: ثمة تحولات هامة ستشهدها المنطقة وهذا ما قد يحصل بعد أحداث القطاع
2023-12-18 | 09:28
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طارق متري: ثمة تحولات هامة ستشهدها المنطقة وهذا ما قد يحصل بعد أحداث القطاع
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محليات
غزة
إسرائيل
طارق متري
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