مراسل الجديد: صفارات انذار تدوي في إصبع الجليل

أبلغت مصادر ديبلوماسية صحيفة الجمهورية" قولها: "إنّ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيعود الى بيروت، لإكمال مهمّته"، من دون ان تحدّد موعداً لزيارته، الّا انّها اشارت الى أنّ المشاورات تتواصل على خط اللجنة الخماسية، بهدف بلورة تحرّك فاعل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، الذي نرى ضرورة ملحّة في أن يتمّ على وجه السرعة، ويجب ان يدرك اللبنانيون أنّ الوضع في لبنان خطير جداً، وباريس تنظر بقلق شديد الى الوضع المتصاعد على الحدود، لقد ارسلنا مجموعة رسائل الى الحزب وكذلك الى اسرائيل، لعدم التسبب في مواجهات واسعة عواقبها كارثية، وزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية تندرج في هذا الاطار".