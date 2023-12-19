مراسل #الجديد: قصف مدفعي معاد يستهدف اطراف الطيبة واستهداف الأطراف الشرقية لبرج الملوك والقليعة

اجتماع لستة نواب بحث في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات
تكتل لبنان القوي : نستغرب التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النيّة بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر
كتائب القسام : نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة