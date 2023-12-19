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محليات

اجتماع لستة نواب بحث في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات

2023-12-19 | 12:42
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اجتماع لستة نواب بحث في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات
اجتماع لستة نواب بحث في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات

اجتماع لستة نواب بحث في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات

 عقد النواب: نبيل بدر، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، عماد الحوت، محمد سليمان وطه ناجي اجتماعا بحث في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

وأكد المجتمعون في بيان "ضرورة إيلاء الجامعة اللبنانية أعلى مستوى من الأهمية من حيث مساندتها وتحصينها والتعاطي مع مشاكلها بمسؤولية وطنية بعيدا عن أي تجاذب سياسي باعتبارها الجامعة الرسمية الوحيدة للبنان، وهي منتشرة في كافة المناطق اللبنانية وتساهم في تخريج العديد من الكفاءات اللبنانية لدى شاباتنا وشبابنا وفي كافة الاختصاصات".

ولفت البيان الى أن "المجتمعين يتابعون عن كثب ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين والآلية والحلول المتبعة فيه، كما طريقة تعاطي المسؤولين معه حيث يجب أن يقارب هذا الملف بناء على الكفاءات والمسارات الأكاديمية الصحيحة بعيدا عن أي محاصصة او تفرد وبطريقة عادلة تراعي العيش المشترك والتوازن الطائفي والمذهبي المنصوص عنهما في الدستور اللبناني".

وأعلن أن "النواب المجتمعين قرروا توجيه كتاب الى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي كما معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي، للتأكيد على ضرورة مراعاة هذه الثوابت لدى مقاربة هذا الملف وإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات خدمة للمصلحة الوطنية العليا ورفعة لمكانة الجامعة اللبنانية".

اجتماع لستة نواب بحث في ملف تفرغ متعاقدي اللبنانية: لإبعاده عن أي تجاذب أو تجاوزات

محليات

مجلس النواب

الجامعة اللبنانية

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