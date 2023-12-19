مصادر #الجديد: بعض الوزراء طلبوا من ميقاتي تفويض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى للتداول مع وزير الدفاع موريس سليم وإقناعه بتقديم اقتراحات إسمية لتعيين رئيس أركان وعضوي المجلس العسكري وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشكلات الشخصية المستجدة وحل الأزمة بأق
مصادر #الجديد: بعض الوزراء طلبوا من ميقاتي تفويض وزير الثقافة محمد وسام المرتضى للتداول مع وزير الدفاع موريس سليم وإقناعه بتقديم اقتراحات إسمية لتعيين رئيس أركان وعضوي المجلس العسكري وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشكلات الشخصية المستجدة وحل الأزمة بأقل أضرار ممكنة